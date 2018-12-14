الان تتابع مدرب الرائد يحمل اللاعبين الخسارة.. والمدير الفني للنصر يعلق على الانتصار والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مصعب الرويجح- الخليج 365

أوضح مدرب الرائد بيسنيك هاسي، في المؤتمر الصحفي، عقب مباراة فريقه أمام النصر والتي خسرها برباعيه ضمن دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أن خسارة الرائد كانت بسبب الأخطاء التي وقع فيها الاعبون حيث لم يطبقوا ما تم توجيههم خلال التدريبات رغم أن النصر قدم مساحات داخل الملعب لكن اللاعبون لم يستغلوا تلك الهفوات.

وقال: واجهنا صعوبة باللعب على أرضية الملز السيئة والنصر فريق كبير واستحق نتيجة المباراة لكن الحكم لم يوفق أيضا في احتساب ضربة الجزاء وكان بإمكاننا العودة خلال الشوط الأول وحماس اللاعبين أفقدهم التركيز حيث وقعت من خلالها الأخطاء التي أفقدتنا نتيجة المباراة.

وأكد مدرب النصر هيلدر، أن أداء اللاعبين تطور بشكل كبير حيث حصلنا على ثلاث نقاط بكل جدارة واستطعنا من خلالها السيطرة على مجريات المباراة نتيجة ومستوى في الملعب.

وقال: أمتعنا الجماهير الحاضرة بهذا المستوى المميز وكان بالإمكان تسجيل أكثر من أربعة أهداف لكن أخذنا الأهم ولن أحاسب اللاعبين على إهدار الفرص.