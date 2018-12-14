الامارات | هاسيك: يحزنني خسارة المباراة في اخر دقيقة

شكرا لقرائتكم خبر عن هاسيك: يحزنني خسارة المباراة في اخر دقيقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبر مدرب الفجيرة التشيكي ايفان هاسيك عن حزنه لخسارة فريقه امام شباب الاهلي بهدف نظيف جاء في الدقيقة الاخيرة للمباراة التي أقيمت مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الاخيرة من الدور الاول لدوري الخليج العربي، وقال في المؤتمر الصحفي: مايحزنني ان الهدف جاء في الدقيقة الاخيرة وانه جاء من خطأ احتسب ضد لاعبنا حسن امين، واللاعب لم يرتكب اي خطأ يستحق المخالفة، لانه كان احتكاكا طبيعيا.

وتابع: لعبنا مباراة جيدة امام فريق صعب وقاتلنا من اجل الفوز، وهو فريق قوي ويملك 6 لاعبين في المنتخبات، ونحن لعبنا مباراة طيبة وكنت قد نبهت اللاعبين لعدم ارتكاب الاخطاء أمام منطقة دفاعنا لكوني اعلم انهم يسجلون أهدافا بالرأس.

واشاد هاسيك باللاعبين ابراهيم المنصوري ومحمد خلفان ومهند خميس وعبد الله النوبي وخالد البلوشي.

وبخصوص التغييرات المتوقعة في الدور الثاني اكد انه سيدرس الموضوع مع الادارة بعد المباراة امام النصر في كأس الخليج العربي.

من جهته قال مدرب شباب الاهلي الارجنتيني اروابارينا في المؤتمر الصحفي: فريقي أدى مباراة جيدة لكننا كنا بطيئين في الامام والمهم اننا نلنا 3 نقاط مهمة، وسنرى ماذا يمكننا ان نعمل في الفترة المقبلة لتحسين اداء الفريق.