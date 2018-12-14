شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينهي الشوط الأول متقدمًا على جيما الإثيوبي بهدفي ناصر ومروان (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وجيما أبا الإثيوبي، بهدفين نظيفين أحرزهما ناصر ماهر ومروان محسن، في المباراة التي تجمعهما على استاد الجيش ببرج العرب، في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: شريف إكرامي.

الدفاع: كريم نيدفيد وساليف كوليبالي ومحمد هاني وأيمن أشرف.

الوسط: حسام عاشور وعمرو السولية.

وسط الهجوم: محمد شريف وناصر ماهر وأحمد حمودي.

وفي الهجوم: مروان محسن.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: على لطفي، هشام محمد، ميدو جابر، إسلام محارب، وليد سليمان.

وسيطر الأهلي على مجريات الشوط الأول تماما، حيث تقدم ناصر ماهر للأهلي في الدقيقة 9، وعزز مروان محسن التقدم في الدقيقة 39.