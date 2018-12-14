شكرا لقرائتكم خبر عن مرحلة المجموعات بالدوري الأوروبي: عروض قوية.. إقصاء مفاجئ.. وحدث نادر (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتمت يوم أمس الخميس، مرحلة المجموعات بمسابقة الدوري الأوروبي، والتي شهدت مشاركة 48 فريق، تم تقسيمهم على 12 مجموعة بواقع 4 فرق في كل مجموعة، يتأهل أول وثاني كل مجموعة برفقة أصحاب المركز الثالث في دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا، ليشكلوا أول دور إقصائي من نهائيات المسابقة (دور الـ 32).

في السياق التالي نستعرض معكم أبرز الأرقام والإحصائيات في مرحلة المجموعات بالدوري الأوروبي.

عروض قوية

تأهلت أغلب الأسماء الكبيرة والمرشحة للظفر بلقب البطولة مثل تشيلسي وأرسنال الإنجليزيين، وأشبيلية، الفريق الذي حقق لقب هذه المسابقة في 5 مناسبات سابقة، لكن الأسماء التي لفتت الأنظار حقًا كانا فريقي ريد بول سالزبورج (حامل لقب الدوري النمساوي) وإينتراخت فرانكفورت (حامل لقب كأس ألمانيا).

كلا الفريقين تصدرا مجموعتهما عن جدارة واستحقاق محققين العلامة الكاملة (18 نقطة، 6 إنتصارات)، متفوقين على فرق وأسماء كبيرة، فبطل النمسا تفوق على سيلتيك، وأر بي لايبزيج الألماني بالإضافة لروزنبورج النرويجي، رافعًا إجمالي عدد انتصاراته في المسابقة (التي بدأت من موسم 2009/2010) إلى 37 إنتصار، أكثر من أي فريق آخر في تاريخ البطولة، في حين تألق بطل كأس ألمانيا في الموسم الماضي وتفوق على لاتسيو ومارسيليا محققًا الفوز عليهما ذهابًا وإيابًا في سيناريو لم يكن متوقع ليصبح فرانكفورت أول فريق ألماني يحقق الفوز في جميع مبارياته الـ6 بمرحلة المجموعات في تاريخ مسابقة الدوري الأوروبي أو حتى دوري الأبطال.

كلا الفريقين كانا ثاني أقوى خط هجوم في مرحلة المجموعات بتسجيل (17 هدف) خلف أشبيلية (18 هدف)، في حين كان أقوى خط دفاع من نصيب أرسنال وريال بيتيس الأسباني (كلاهما استقبل هدفين فقط).

إقصاء مفاجئ

لا توجد مفاجأة في مرحلة المجموعات أكبر من خروج أيه سي ميلان من البطولة بعد تساويه في رصيد النقاط مع أولمبياكوس (10 لكل فريق)، وتساويه في النتائج المباشرة (كل فريق فاز على الأخر 3-1)، لكن فارق الأهداف للفريق اليوناني (+5)، صب في صالح تأهله على حساب العملاق الإيطالي (+3)، الذي كان مغادرته للمسابقة حدث صادم لجميع المتابعين والمحللين، قياسًا بكونه واحد من المرشحين لتحقيق اللقب هذا الموسم.

ميلان فشل في التأهل من مرحلة المجموعات (الأولى) بمراحل المسابقات الأوروبية للمرة الأولى منذ موسم 1999/2000، عندما تذيل ترتيب المجموعة الثامنة في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال.

وغادرت أسماء كبيرة أخرى المسابقة من مرحلة المجموعات، فخرج بشكتاش التركي بسقوط غير متوقع على ملعبه أمام مالمو السويدي الذي انتزع بطاقة التأهل منه، وغادر أر بي لايبزيج المسابقة بعد فشله في الفوز في الجولة الأخيرة على روزنبورج السويدي الذي لم يجمع سوى نقطة وحيدة في مرحلة المجموعات والتي تصادفت أن تكون ضد الفريق الألماني، ليتسبب هذا التعادل في خروج أر بي لايبزيج وتأهل سيلتيك الأسكتلندي على حسابه.

وكان الأداء المخيب الأكبر لفريق مارسيليا الفرنسي، وصيف بطل المسابقة في الموسم الماضي (أتلتيكو مدريد)، بتذيل مارسيليا لقاع ترتيب مجموعته متحصلًا على نقطة وحيدة، ومحققًا أسوأ سجل لنادي فرنسي في مرحلة المجموعات بمسابقة الدوري الأوروبي.

حدث نادر

غادر ستاندرد لييج البلجيكي مرحلة المجموعات على الرغم من جمعه لـ10 نقاط في المجموعة الـ10 التي شهدت تأهل أشبيلية وكراسنودار الروسي لدور الـ32 من المسابقة بعد أن جمع كلا الفريقين 12 نقطة.

ويعد رصيد ستاندرد لييج أفضل من 6 فرق احتلت المركز الثاني في المجموعات الأخرى (جمعوا 9 نقاط أو أقل)، ونفس رصيد 4 فرق أحتلت المركز الأول في المجموعات الأخرى، لكن مع ذلك لم يتمكن الفرق البلجيكي من التأهل، ليصبح ثالث نادي في تاريخ مسابقة الدوري الأوروبية (بدأت بنظامها الجديد في موسم 2009/2010) يجمع 10 نقاط ويفشل في التأهل للدور التالي بعد سبارتا براغ (موسم 2014/2015)، ولوكيرن البلجيكي (2014/2015).