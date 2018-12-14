شكرا لقرائتكم خبر عن 11 فريقاً تتنافس فى ختام الموسم الخامس من «فورمولا إى» بـ«السعودية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تُختتم فعاليات سباق الفورمولا إى- الدرعية لعام 2018، والمُقامة فى المملكة العربية السعودية، غداً السبت، وقد بدأت أمس الخميس، واستمرت لمدة ثلاثة أيام. وافتُتحت فعاليات المنافسة بحفل ضخم، مساء أمس الأول، للمطرب العالمى جيسون ديرلو، الى جانب الفنان العالمى المعروف «إنريكى»، وشهدت فعاليات السباق منذ اليوم الأول من المنافسة حضوراً جماهيرياً كبيراً.

وتُعتبر بطولة «آى بى بى فورمولا إى» أول سلسلة عالمية لسباقات الشوارع للسيارات التى تعمل بالطاقة الكهربائية، والتى تساعد فى تحسين المناخ، وتُعتبر حلاً لتلوث الهواء فى وسط المدن، كما تُعد منتجاً مختلفاً فى سوق المحركات الكهربائية.

وشهدت البطولة منافسة 11 فريقاً، يمثلها 22 متسابقاً فى السباق التاريخى، الذى تشارك فيه 11 دولة، هى: بلجيكا والبرازيل وسويسرا والمملكة المتحدة وفرنسا ونيوزيلندا وتايلاند وهولندا وألمانيا والأرجنتين والبرتغال.

وتضم قائمة السائقين المشاركين أسماء كبيرة فى عالم سباقات «الفورمولا إى»، علاوة على وجود سائقين جدد فى المجال، إلا أنهم بارعون أيضاً، يمثلون 11 فريقاً، منها فريق «نيسان إى دامز»، ويمثله السائقان التايلاندى أليكسندر ألبون والسويسرى سيباستيان بويمى، وفريق «إنفجن فيرجين ريسنج»، ويمثله السائقان البريطانى سام بيرد والهولندى روبن فرينجنز، وفريق «إتش دبليو إيه رايس لاب» عبر السائقين جارى بافيت وستوافيل فاندورن.

وشهد السباق حضور عشرات الآلاف من المشجعين، خلال اليومين الماضيين، بالإضافة إلى وجود مسرح مخصص للحفلات الموسيقية، التى استمرت منذ اليوم الأول للبطولة.

وشارك عدد من السائقات فى تجارب الموسم الافتتاحى للبطولة الكهربائية فى محافظة الدرعية التاريخية، حيث ستشارك فيها المتسابقة العربية الوحيدة، الإماراتية آمنة القبيسى.

من جانبهم، أعلن نجوم الكرة السعودية، بقيادة حارس مرمى فريق الهلال السعودى، على الحبسى، دعم فعاليات بطولة «فورمولا إى»، وزار «الحبسى»، بجانب عدد من لاعبى ناديى الهلال والنصر، مقر حلبة التنافس، مشيداً بالعمل الكبير الذى بُذل من أجل استضافة الحدث التاريخى.