شكرا لقرائتكم خبر عن سعفان الصغير يكشف سبب صعوبة مواجهة القطن الكاميروني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أن إقامة مباراة الذهاب مع القطن الكاميروني بالإسماعيلية يزيد من صعوبة اللقاء.

ويستضيف الدراويش منافسه القطن الكاميروني الأحد المقبل، ضمن منافسات جولة الذهاب لدور الـ 32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا في نسختها الاستثنائية.

وأضاف في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي: «كنت أتمنى إقامة المباراة الأولى بالكاميرون مثلما حدث في لقاء بطل بوروندى ماسيجير، لكن علينا أن نتعامل مع هذا الموقف بحسم المباراة لصالحنا من الإسماعيلية ومصالحة الجماهير».

وأنهى قائلا: «حزين على الخروج من كأس زايد للأندية الأبطال، توقعت الخسارة بعد الاحتكام لركلات الترجيح لسوء التوفيق الملازم للفريق هذا الموسم».