مليشيا الحوثي تنهب معدات ووثائق من ميناء الحديدة

كشفت مصادر عاملة في ميناء الحديدة، عن قيام مليشيا الحوثي بنهب معدات ووثائق في ميناء الحديدة، بالإضافة إلى مصادرة بضائع مملوكة لتجار ومستثمرين، حيث تقوم بشحنها ونقلها بالتزامن مع إجبارها على مغادرة المدينة والميناء بموجب اتفاق أنجزته الأمم المتحدة في السويد.

ونقلا عن المصادر قولها، إن مليشيا الحوثي تعمل على نحو مكثف منذ أمس على نهب معدات ووثائق ميناء الحديدة، بالإضافة إلى البضائع المملوكة لتجار ومستثمرين من مواد غذائية وسيارات ومستلزمات وغيرها، حيث يتم شحنها وإخراجها ونقلها إلى خارج محافظة الحديدة دون أوراق رسمية.

يأتي ذلك في وقت شهدت فيه مدينة الحديدة، خلال الثلاثة الأسابيع الماضية، توسعاً لعمليات النهب المنظم للمؤسسات الحكومية من قبل مليشيا الحوثي، حيث وثق مواطنون جزءاً من منهوباتها الخفيفة والثقيلة على متن شاحنات كبيرة مغادرة المدينة باتجاه صعدة وصنعاء مستفيدة من هدنة إنسانية أوقفت عمليات تقدم قوات المقاومة اليمنية بدعم من التحالف لاستكمال تحرير ما بقي من أحياء مدينة الحديدة ومينائها من قبضة المليشيا المدعومة من إيران ورفع ظلمها الجاثم على صدور ملايين اليمنيين.