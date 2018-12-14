شكرا لقرائتكم الكسندر أرنولد لاعب الشهر فى ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل اللاعب الشاب ترينت الكسندر-أرنولد على جائزة أفضل لاعب فى ليفربول الإنجليزى عن شهر نوفمبر الماضى.

وتفوق الكسندر أرنولد صاحب الـ20 عاما فقط، على نجوم الريدز، أمثال محمد صلاح، ساديو مانى، وفيرجيل فان دايك، بعد مردوده الرائع خلال الشهر الماضى، بعد أن سجل هدفا وصتع آخر لفريقه على الرغم من مركزه الدفاعى.

ومن المنتظر أن يغيب الكسندر أرنولد عن مواجهة الريدز أمام مانشستر يونايتد بعد غد الأحد فى الدورى الإنجليزى بداعى الإصابة.

ويحتل ليفربول صدارة البريميرليج برصيد 42 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتى صاحب الوصافة.