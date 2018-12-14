شكرا لقرائتكم المنتخب يظهر بقميصه الجديد فى معسكر مارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يظهر منتخب مصر بقيادة خافيير أجيرى، بقميصه الجديد لأول مرة فى معسكر مارس المقبل الذى يتخلله مباراة النيجر فى الجولة السادسة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2019.

وفوّض اتحاد الكرة هانى أبو ريدة رئيس الجبلاية بالتفاوض مع الشركات العالمية، والتوصل لإتفاق مع أحدها لرعاية قميص المنتخب فى الأربع سنوات المقبلة، بعد انتهاء عقد الجبلاية مع الشركة الراعية لقميص المنتخب مؤخرا.

ومن المقرر أن يمتد عقد اتحاد الكرة مع الشركة الجديدة حتى مونديال 2022.