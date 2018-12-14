شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مروان محسن يسجل الهدف الثانى للأهلى فى جيما بالدقيقة 38 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز النادى الأهلى الهدف الثانى بشباك ضيفه جيما أبا جيفار الإثيوبى عن طريق مروان محسن فى الدقيقة 38 من عمر المباراة المُقامة بينهما حالياً، على استاد برج العرب، فى ذهاب دور الـ32 من دورى أبطال إفريقيا وسيقام لقاء العودة بين الفريقين يوم الجمعة المقبل.

ودخل الأهلى اللقاء بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: شريف إكرامى.

خط الدفاع: أيمن أشرف، ساليف كوليبالي، محمد هاني، كريم نيدفيد.

خط الوسط حسام عاشور، عمرو السولية، أحمد حمودى، ناصر ماهر.

خط الهجوم: محمد شريف، مروان محسن.

وكان ناصر ماهر قد افتتح التسجيل فى لقاء اليوم للأهلى فى الدقيقة 8 حيث نجح فى تسجيل هدف تقدم الفريق الأحمر حيث جاءت بداية الهدف بتمريرة منه خلف دفاع جيما وصلت الكرة إلى كريم نيدفيد الذى سددها قوية لكن القائم الأيمن تصدى له لترتد إلى ناصر ماهر الذى تابعها وسددها إلى داخل الشباك.