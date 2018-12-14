شكرا لقرائتكم خبر عن سفير أثيوبيا يكشف سبب وصول فريق جيما فجر اليوم لمواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سيند يسو أذانو السفير الاثيوبي في مصر، عن سبب وصول فريق جيما الإثيوبى فجر اليوم، الجمعة، لمواجهة الأهلي مساء، مشيراً إلى أن مشاكل في التذاكر وبعض الأمور اللوجستية داخل أثيوبيا هى السبب فى ذلك.
ويستضيف الأهلي، فريق جيما الإثيوبى في تمام السادسة مساء على ملعب برج العرب، والتي تأتي ضمن مباريات ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.
وأعرب السفير الاثيوبي في مصر في تصريحات لقناة الأهلى، عن تمنيه تحقيق فريق جيما الإثيوبى نتيجة ايجابية أمام المارد الأحمر علي استاد برج العرب، مشددا علي قوة فريق الأهلي وصعوبة المواجهة للفريق الاثيوبي.
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