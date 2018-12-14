شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة..جيما الاثيوبي ينشط هجومياً والاهلي يحافظ على التقدم بهدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

مرت 30 دقيقة من مباراة الاهلي وجيما ابا جعفر الأثيوبي المُقامة حالياً بإستاد برج العرب في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا أصبحت النتيجة تقدم الاهلي بهدف نظيف.

ويلعب الاهلي اللقاء بتشكيل مكوّن من :شريف اكرامي ، كريم نيدفيد وساليف كوليبالي ومحمد هاني وأيمن اشرف ، حسام عاشور وعمرو السولية محمد شريف وأحمد حمودي ، ناصر ماهر ومروان محسن.

جاءت بداية المباراة حماسية بشكل واضح من جانب الاهلي الذى ضغط بجميع خطوطه مُبكراً من أجل تسجيل هدف مُبكر وسيطر بطل مصر على منطقة وسط الملعب كما إستغل الأطراف عن طريق تحركات كريم نيدفيد وكذلك محمد شريف ومعهما ناصر ماهر.

الدقيقة الثامنة شهدت هدف أول للأهلي بعد جملة رائعة بين أحمد حمودي وكريم نيدفيد وناصر ماهر فقد مرر ناصر كرة جيدة إلى حمودي ولعبها الأخير إلى كريم نيدفيد وسدد الأخير كرة رائعة لكنها إرتدت من القائم لتصل إلى ناصر ماهر الذى تألق واسكنها في الشباك الأثيوبية مُعلناً تقدم الاهلي بهدف.

بعد الهدف واصل الاهلي ضغطه على الضيوف فيما أعتمد الفريق الأثيوبي على الهجمات المُرتدة مُستغلاً سرعة لاعبيه الواضحة.

نشط أداء الضيوف تدرلايجياً ونجحوا في تشكيل خطورة على مرمى شريف إكرامي لكن "يقظة" الدفاع الأهلاوي حالت دون أهتزاز مرماه وتعرض شريف إكرامي لأصابة بسيطة استلزمت نزولا الجهاز الطبي للأهلي لكن الحارس واصل المشاركة بعدما تم إسعافه في أرض الملعب.

كاد ناصر ماهر يُسجل هدفاً ثانياً له وللأهلي في الدقيقة 25 بعدما تلقي تمريرة رائعة من أحمد حمودي لكن كرة ناصر أرتدت من القائم وأستمرت المباراة بنشاط من الضيوف الذين تحرروا من طريقتهم الدفاعية.