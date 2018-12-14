شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. العارضة تحرم ناصر ماهر من تسجيل هدف ثانى للأهلى أمام جيما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرر أحمد حمودى صانع ألعاب الأهلى كرة رائعة إلى ناصر ماهر الذى حولها فى مرمى جيما الإثيوبى لتصدم بالعارضة وتحرمه من تسجيل هدفا ثانيا فى المباراة المُقامة بينهما حالياً، على استاد برج العرب، فى ذهاب دور الـ32 من دورى أبطال إفريقيا وسيقام لقاء العودة بين الفريقين يوم الجمعة المقبلة.

ودخل الأهلى اللقاء بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: شريف إكرامى.

خط الدفاع: أيمن أشرف، ساليف كوليبالي، محمد هاني، كريم نيدفيد.

خط الوسط حسام عاشور، عمرو السولية، أحمد حمودى، ناصر ماهر.

خط الهجوم: محمد شريف، مروان محسن.

وكان ناصر ماهر قد افتتح التسجيل فى لقاء اليوم للأهلى فى الدقيقة 8 حيث نجح فى تسجيل هدف تقدم الفريق الأحمر حيث جاءت بداية الهدف بتمريرة منه خلف دفاع جيما وصلت الكرة إلى كريم نيدفيد الذى سددها قوية لكن القائم الأيمن تصدى له لترتد إلى ناصر ماهر الذى تابعها وسددها إلى داخل الشباك.