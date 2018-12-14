شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. الجماهير الأثيوبية تدعم جيما في مواجهة الأهلي ببرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر العشرات من الجماهير الأثيوبية لتدعيم فريق جيما قبل مواجهة الأهلي في برج العرب. ويواجه الأهلي نظيره جيما الأثيوبي في الوقت الحالى بذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا ويتقدم الفريق الأحمر بهدف دون رد.

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