شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. توقف مباراة الأهلى وجيما لعلاج شريف إكرامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقفت مباراة الأهلى وجيما الأثيوبى لعلاج شريف إكرامى حارس الفريق الأحمر فى المباراة المُقامة بينهما حالياً، على استاد برج العرب، فى ذهاب دور الـ32 من دورى أبطال إفريقيا وتم استئناف المباراة حاليا عقب علاج إكرامى الذى اشتكى من إصابة قبل أن يتم علاجه.

ودخل الأهلى اللقاء بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: شريف إكرامى.

خط الدفاع: أيمن أشرف، ساليف كوليبالي، محمد هاني، كريم نيدفيد.

خط الوسط حسام عاشور، عمرو السولية، أحمد حمودى، ناصر ماهر.

خط الهجوم: محمد شريف، مروان محسن.

وكان ناصر ماهر قد افتتح التسجيل فى لقاء اليوم للأهلى فى الدقيقة 8 حيث نجح فى تسجيل هدف تقدم الفريق الأحمر حيث جاءت بداية الهدف بتمريرة منه خلف دفاع جيما وصلت الكرة إلى كريم نيدفيد الذى سددها قوية لكن القائم الأيمن تصدى له لترتد إلى ناصر ماهر الذى تابعها وسددها إلى داخل الشباك.