شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير الرياضة ونقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النواب فى الزمالك لافتتاح صالة الجمباز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى مقر نادى الزمالك، مساء اليوم، الجمعة، من أجل حضور افتتاح صالة الجمباز الدولية الجديدة بالقلعة البيضاء بعد الدعوة التى تلقاها من مجلس إدارة النادى.



وزير الرياضة والنائب إيهاب الخولى

كما تواجد عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين وعدد من أعضاء مجلس النواب داخل مقر القلعة البيضاء استعدادا لافتتاح صالة الجمباز الدولية، وحرص أعضاء مجلس إدارة النادى الأبيض على استقبال الضيوف.



جانب من الحضور فى الزمالك

وكان الزمالك وجه الدعوة للصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة لحضور افتتاح صالة الجمباز في حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة.