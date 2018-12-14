شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يسلم تعهد حكومي لاستضافة بطولة أفريقيا.. ومجاهد يرسله للكاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلّم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، اليوم الجمعة، خطاب التعهد الحكومى لإستضافة مصر بطولة أمم افريقيا 2019، إلى أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة .

من جانبه، أرسل أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة على الفور خطاب التعهد الحكومى إلى الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف"، من مكتب وزير الشباب والرياضة حفاظا على الوقت خاصة وأن المهلة التى حددها الكاف لاستلام الطلبات الرسمية لاستضافة البطولة تنتهى اليوم الجمعة.

وشهد خطاب التعهد الحكومى الذى تم إرساله للكاف، توقيع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الذى حرص على إنهاء الخطاب وتوقيعه ظهر اليوم من مكتبه بناءا علي طلب من وزير الشباب والرياضة وتسليمه فى أسرع وقت دعما منه للملف المصرى أمام الكاف.

فى هذا الصدد، أكد أشرف صبحى أن الملف المصرى الذى تم تقديمه للكاف سوف يلقى ترحيب المكتب التنفيذى للكاف، معربا عن ثقته فى تنظيم البطولة بشكل احترافى يبهر الجميع وبمساندة الجماهير المصرية الواعية التى يراهن عليها فى المحافل الكبرى.