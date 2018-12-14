شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. الأهلي يتقدم على جيما الاثيوبي بهدف "ناصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 15 دقيقة من مباراة الاهلي وجيما ابا جعفر الأثيوبي المُقامة حالياً بإستاد برج العرب في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا أصبحت النتيجة تقدم الاهلي بهدف نظيف.

ويلعب الاهلي اللقاء بتشكيل مكوّن من :شريف اكرامي ، كريم نيدفيد وساليف كوليبالي ومحمد هاني وأيمن اشرف ، حسام عاشور وعمرو السولية محمد شريف وأحمد حمودي ، ناصر ماهر ومروان محسن.

جاءت بداية المباراة حماسية بشكل واضح من جانب الاهلي الذى ضغط بجميع خطوطه مُبكراً من أجل تسجيل هدف مُبكر وسيطر بطل مصر على منطقة وسط الملعب كما إستغل الأطراف عن طريق تحركات كريم نيدفيد وكذلك محمد شريف ومعهما ناصر ماهر.

الدقيقة الثامنة شهدت هدف أول للأهلي بعد جملة رائعة بين أحمد حمودي وكريم نيدفيد وناصر ماهر فقد مرر ناصر كرة جيدة إلى حمودي ولعبها الأخير إلى كريم نيدفيد وسدد الأخير كرة رائعة لكنها إرتدت من القائم لتصل إلى ناصر ماهر الذى تألق واسكنها في الشباك الأثيوبية مُعلناً تقدم الاهلي بهدف.

بعد الهدف واصل الاهلي ضغطه على الضيوف فيما أعتمد الفريق الأثيوبي على الهجمات المُرتدة مُستغلاً سرعة لاعبيه الواضحة.