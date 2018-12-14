شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يظهر بالقميص الجديد لأول مرة أمام النيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر منتخب مصر بقيادة خافيير أجيرى، بقميصه الجديد لأول مرة فى معسكر مارس المقبل الذى يتخلله مباراة النيجر فى الجولة السادسة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2019.

وفوّض اتحاد الكرة هانى أبو ريدة رئيس الجبلاية بالتفاوض مع الشركات العالمية، والتوصل لإتفاق مع أحدها لرعاية قميص المنتخب فى الأربع سنوات المقبلة، بعد انتهاء عقد الجبلاية مع الشركة الراعية لقميص المنتخب مؤخرا.

ومن المقرر أن يمتد عقد اتحاد الكرة مع الشركة الجديدة حتى مونديال 2022.