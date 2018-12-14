شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ناصر ماهر يمنح الأهلى التقدم على جيما الإثيوبى بالدقيقة الثامنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الأهلى بالهدف الأول على جيما أبا جيفار الإثيوبى عن طريق ناصر ماهر فى الدقيقة الثامنة من عمر المباراة المُقامة بينهما حالياً، على استاد برج العرب، فى ذهاب دور الـ32 من دورى أبطال إفريقيا وسيقام لقاء العودة بين الفريقين يوم الجمعة المقبلة.

ودخل الأهلى اللقاء بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: شريف إكرامى.

خط الدفاع: أيمن أشرف، ساليف كوليبالي، محمد هاني، كريم نيدفيد.

خط الوسط حسام عاشور، عمرو السولية، أحمد حمودى، ناصر ماهر.

خط الهجوم: محمد شريف، مروان محسن.