شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الأهلى وجيما الأثيوبي في ذهاب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت مباراة الأهلي وجيما ابا جعفر الاثيوبي باستاد برج العرب في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للأهلي ، تشكيل الفريق للمباراة ، ويضم التشكيل كلاً من: شريف اكرامي ، كريم نيدفيد وساليف كوليبالي ومحمد هاني وأيمن اشرف ، حسام عاشور وعمرو السولية محمد شريف وأحمد حمودي ، ناصر ماهر ومروان محسن.

فيما يجلس علي الدكه ميدو حابر وعلي لطفي ووليد سليمان وإسلام محارب وهشام محمد ، ويفقد الأهلي أكثر من لاعب هام في لقاء الليلة حيث يغيب كلاً من أحمد فتحي ،محمد نجيب، على معلول ،صلاح محسن ، سعد سمير ومحمد الشناوي للإصابة كما يغيب المغربي وليد آزارو مهاجم الفريق للإيقاف.