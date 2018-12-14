شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الأهلى وجيما الأثيوبي في ذهاب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت مباراة الأهلي وجيما ابا جعفر الاثيوبي باستاد برج العرب في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وأعلن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للأهلي ، تشكيل الفريق للمباراة ، ويضم التشكيل كلاً من: شريف اكرامي ، كريم نيدفيد وساليف كوليبالي ومحمد هاني وأيمن اشرف ، حسام عاشور وعمرو السولية محمد شريف وأحمد حمودي ، ناصر ماهر ومروان محسن.
فيما يجلس علي الدكه ميدو حابر وعلي لطفي ووليد سليمان وإسلام محارب وهشام محمد ، ويفقد الأهلي أكثر من لاعب هام في لقاء الليلة حيث يغيب كلاً من أحمد فتحي ،محمد نجيب، على معلول ،صلاح محسن ، سعد سمير ومحمد الشناوي للإصابة كما يغيب المغربي وليد آزارو مهاجم الفريق للإيقاف.
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