شكرا لقرائتكم خبر عن هل تُنهي رحلة "القيعي" في أدغال أزمات الأهلي الدفاعية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما عاني فريق الاهلي كثيراً من أزمات دفاعية كانت سبباً في ضياع بطولة أفريقيا أخر نسختين مُتتاليتين عامي 2017 و2018 أمام الوداد المغربي والترجي التونسي بات تدعيم الفريق بصفقات قوية من أهم مطالب جمهور الاهلي.

ويبقي تدعيم دفاع الاهلي من أهم المراكز التى تحتاج دعماً واضحاً من قبل إدارة النادي خاصة في ظل الإصابات المُتتالية التى ضربت هذا المركز الهام.

جمهور الاهلي يتساءل منذ فترة وينتظر إبرام أكثر من صفقة قوية في هذا المركز خاصة وأن النادي بدأ بالفعل في خطة تدعيم فريق بصفقات قوية حيث تم التعاقد بالفعل مع محمد محمود ولاعب وسط وادي دجلة وكذلك محمود وحيد ظهير أيسر فريق المقاصة بجانب لاعب فلسطيني أسمه محمود السلمي.

رحلة المهندس عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالأهلي الحالية إلى أنجولا لضم جيرالد ودا كوستا ظهير أيسر فريق أول أغسطس الانجولي جعلت البعض يطرح سؤالاً مهما ، وهو: هل ينجح القيعي خلال رحلته الحالية لأنجولا في ضم لاعب أخر بجانب جيرالدو لتدعيم الدفاع؟

القيعي وصل إلى أنجولا ظهر ، الخميس، بعد رحلة طيران شاقة استمرت قرابة الـ13 ساعة والتقى هناك مع الأنجولي جلبرتو ظهير أيسر القلعة الحمراء السابق الذى سيساعده في عملية حسم صفقة ظهير فريق أول أغسطس.

ورغم أن الاهلي أقترب كثيراً من ضم جيرالدو إلا أن كثيرون يتوقعون أن يستغل القيعي رحلته في أدغال أفريقيا ويضم لاعب أخر سواء كان آري بابل مهاجم فريق أول أغسطس الذى نال إعجاب الجهاز الفني للأهلي أو مدافع أخر يساهم في عملية "ترميم" الدفاع الأهلاوي.