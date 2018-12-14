ترند الموجز| وفاة حسن كامي.. وفوز "صلاح" بجائزة "بي بي سي" لأفضل لاعب إفريقي.. وموعد حفل تتويج الفرعون والقناة المفتوحة الناقلة

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، وفاة الفنان حسن كامي، وقبل ساعات من الإعلان الرسمي.. "صلاح" يفوز بجائزة "بي بي سي" لأفضل لاعب إفريقي، وموعد حفل "بي بي سي".. والقناة المفتوحة الناقلة وترددها، و"برودة شديدة".. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت.. وتوجه تحذيرا هاما للمواطنين.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:

وفاة الفنان حسن كامي

توفي الفنان حسن كامي في منزله، فجر اليوم الجمعة 14 ديسمبر عن عمر يناهز 82 عاما، وشيعت الجنازة عقب صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة.

حسن كامي اسمه بالكامل حسن كامى محمد على، وهو ممثل ومطرب أوبرالى مصري ولد في 2 نوفمبر 1936 درس بمدارس الجيزويت.

كما أنه مغني سوپرانو مصري، حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، ودراسات أوبرا وموسيقى عالية بمعهد الكونسرفتوار، أكاديمية الفنون.

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"برودة شديدة".. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت.. وتوجه تحذيرا هاما للمواطنين

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس السبت، سيكون مائلا للدفء على السواحل الشمالية، دافئا على باقى الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا.

وأضافت الهيئة في بيان لها: "تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح شمالية جنوبية شرقية معتدلة".

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

نصائح من الأرصاد

وفي سياق متصل، نصحت الأرصاد المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة والابتعاد عن الخريفية بسبب انخفاض درجات الحرارة.

كما ناشدت الهيئة، سائقي السيارات ضرورة توخي الحذر من الشبورة المائية صباحا على الطرق خاصة الطرق الرئيسية القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة السبت على بعض المحافظات والمدن:

القاهرة العظمى 23 والصغرى 13

الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12

مطروح العظمى 23 والصغرى 12

سوهاج العظمى 23 والصغرى 09

قنا العظمى 24 والصغرى 09

أسوان العظمى 25 والصغرى 11

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قبل ساعات من الإعلان الرسمي.. "صلاح" يفوز بجائزة "بي بي سي" لأفضل لاعب إفريقي

قبل ساعات من الإعلان الرسمي، كشفت تقارير إعلامية فوز محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في القارة الإفريقية لعام 2018، من هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وتفوق الفرعون المصري على كل من السنغالي ساديو ماني، زميله في ليفربول، والجابوني أوباميانج لاعب أرسنال، وخاليدو كويبالي مدافع منتخب السنغال ونابولي الإيطالي، ومهدي بنغطية مدافع المغرب ويوفنتوس، وتوماس بارتي لاعب غانا وأتلتيكو مدريد الإسبانى.

وتعد جائزة "بي بي سي"، الثانية من حيث الأهمية بعد جائزة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وكان صلاح قد حصل على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2017 من "بي بي سي"، لينجح في تحقيقها للعام الثاني على التوالي، بعد أن فعلها النيجيري جاي جاي أوكوتشا في عام 2002.

ويعتبر صلاح هو ثالث لاعب مصري يتوج بالجائزة بعد كل من محمد بركات ومحمد أبو تريكة عامي 2005 و2008 على التوالي.

وأصبح "موو" أول لاعب مصري في التاريخ يظفر بالجائزة لعامين متتاليين.

فوز صلاح بالجائزة كان متوقعا، وإذا نظرنا للأرقام الخاصة بالـ5 لاعبين، سنجد تفوقا واضحا للنجم المصري، سواء على مستوى الدوريات أو البطولة الأوربية أو المنتخبات.

وبدأ صلاح البالغ من العمر 26 عاما موسم 2018 بنفس الاندفاع الذي أنهى به موسم 2017، فقد سجل حتى الآن 26 هدفا لناديه، أما العام الماضي، فقد تمكن من إحراز 44 هدفا في 52 مباراة.

ويرصد "الموجز" في هذا التقرير 5 أسباب قادت صلاح للتتويج بالجائزة للعام الثاني على التوالي.

1- هداف أقوى دوري في العالم

قدم صلاح موسما استثنائيا، مع ليفربول، وأصبح محط أنظار كبار أندية العالم، حيث تُوج بلقب هداف الدوري الإنجليزي، الموسم الماضي الذي يعد الأقوى على مستوى العالم، بـ32 هدفا، بفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنهام، ليصبح أول لاعب في تاريخ الكرة المصرية والعربية يحقق هذا الإنجاز.

وأصبح الفرعون المصري أول لاعب إفريقي منذ عام 2010 يتوج بلقب هداف البريميرليج، بعدما سبق وحصل الإيفواري ديدييه دروجبا على اللقب عقب تسجيله 29 هدفًا مع تشيلسي فى موسم 2009 – 2010، كما بات أول لاعب من ليفربول يتوج بالجائزة منذ موسم 2013 – 2014 عندما نجح لويس سواريز فى حصدها بـ 31 هدفًا.

وواصل صلاح انطلاقته القوية وسجل هذا الموسم في البريميرليج 10 أهداف حتى الآن، ويتصدر قائمة الهدافين مع أوباميانج.

2- تألق صلاح في دوري أبطال أوروبا

ساهم صلاح بشكل كبير في وصول ليفربول إلى نهائي الأبطال، الموسم الماضي بعدما قدم أداء قويا، ولكنه تعرض لإصابة قاسية خسر بعدها فريقه أمام ريال مدريد بنتيجة 3-1.

وسجل نجم الريدز، 10 أهداف وصنع 4 أهداف في مشوار وصول ليفربول إلى النهائي.

وفي النسخة الحالية سجل صلاح 3 أهداف حتى الآن، وقاد فريقه للتأهل لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

3- جوائز وألقاب فردية

حقق صلاح العديد من الجوائز والألقاب الفردية الموسم الماضي، حيث فاز بأفضل لاعب في البريميرليج، من رابطة اللاعبين المحترفين ورابطة النقاد والشركة الراعية للمسابقة.

وحصل على جائزة أفضل لاعب في الشهر بليفربول 9 مرات أكثر من أي لاعب آخر.

كما فاز بلقب أفضل لاعب في إفريقيا العام الماضي من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، ومن هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وتوج الفرعون، مؤخرا بجائزة بوشكاش لأفضل هدف، كما حصل على المركز الثالث بعد مودريتش ورونالدو خلال المنافسة على لقبي أفضل لاعب في العالم، وأوروبا.

كما جاء صلاح سادسا، في إطار المنافسة على جائزة "الكرة الذهبية" لأفضل لاعب في العالم لعام 2018، التي تمنح من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

4- انجازاته مع الفراعنة

وعلى الصعيد الدولي، قاد نجم ليفربول المنتخب المصري للصعود لأمم إفريقيا بالجابون 2017 بعد غياب 3 دورات، وتأهل رفقة زملاءه للمباراة النهائية التي خسرتها الفراعنة أمام الكاميرون بهدفين لهدف.

ولعب صلاح، المهاجم الذي يتمتع بسرعة كبيرة، دورا كبيرا في الأهداف السبعة التي أوصلت منتخب الفراعنة إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1990، فقد ساعد في تسجيل هدفين وسجل خمسة أهداف بما فيها ضربة الجزاء ضد منتخب الكونغو في الوقت الضائع والتي ضمنت لمصر التأهل لنهائيات كأس العالم في روسيا في 2018.

وظهر صلاح بشكل جيد في بطولة كأس العالم وسجل هدفين، ولكن ودع المنتخب المصري البطولة من دور المجموعات.

كما نجح صلاح في قيادة الفراعنة للتأهل لبطولة أمم إفريقيا 2019، وسجل خلال التصفيات الحالية 4 أهداف، كان أخرها أمام تونس في الجولة الخامسة.

5- صلاح محطم الأرقام القياسية

حطم الفرعون المصري العديد من الأرقام القياسية منذ قدومه إلى ليفربول، جاءت كالتالي:

-أصبح الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي، من حيث عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد بنظام 38 مباراة، بتسجيله 32 هدفا، ليتجاوز لويس سواريز، وكريستيانو رونالدو وآلان شيرر، بفارق هدف.

-أصبح الفرعون ثامن لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصل لحاجز الـ30 هدفا في موسم واحد، حيث سبقه كلاً من أندي كول، وآلان شيرار، وكيفين فيليبس، وكريستيانو رونالدو، وربين فان بيرسي، ولويس سواريز.

-أصبح صلاح خامس لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل في 17 فريقا مختلفا بنفس الموسم، حيث لم يحرز أهدافا في شباك مانشستر يونايتد وسوانزي سيتي فقط هذا العام، فيما سجل في باقي الفرق جميعا.

-بات أكثر لاعب أفريقي يسجل في الدوري الإنجليزي خلال موسم واحد، متفوقا على الإيفواري ديديه دروجبا الذي أحرز 29 هدفا في موسم 2009-2010.

-أصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 24 مباراة في موسم واحد.

-أصبح الفرعون المصري هو اللاعب الثالث في التاريخ الذي ساهم مباشرة في أكثر من 40 هدفا في البريميرليج في موسم واحد في 36 مباراة بتسجيل 32 هدفا وصناعة 10.

- أحرز صلاح 44 هدفا مع ليفربول خلال موسم واحد في جميع البطولات، ليصبح ثالث لاعب في تاريخ الفريق يصل لهذا العدد من الأهداف، منذ روجر هنت (1961-1962) وإيان راش (1983-1984 و 1986-1987).

- كسر "موو" رقم كريستيانو رونالدو وروبن فان بيرسي كأول لاعب يسجل في 24 مباراة مختلفة بالدوري الإنجليزي (وكان رونالدو سجل في 21 مباراة بموسم (2007-08)، وفان بيرسي بنفس عدد المباريات موسم (2012-13)، وكلاهما كان مع مانشستر يونايتد، خلال موسم مكون من 38 جولة).

- أصبح أول لاعب في الدوري الإنجليزي يسجل 44 هدفا في جميع البطولات خلال موسم واحد.

-شارك الفرعون في 42 هدفاً مع ليفربول خلال 36 مباراة في البريميرليج، الموسم الماضي (32 هدفًا+ 10 أسيست)، ليتخطى رقم أندرو كول وآلان شيرر مع نيوكاسل ودوايت يورك مع مانشستر يونايتد.

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ليلة تتويج "صلاح".. موعد حفل "بي بي سي" لأفضل لاعب إفريقي.. والقناة المفتوحة الناقلة وترددها

تعلن هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم الجمعة، هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2018.

وكانت "بي بي سي" قد فتحت باب التصويت للجماهير، وانتهى في الثاني من ديسمبر الماضي، على أن يتم الكشف عن اللاعب الفائز بالجائزة الليلة.

موعد الحفل والقناة الناقلة وترددها

وفي سياق متصل أعلنت قناة أون سبورت عن إذاعتها حفل "بي بي سي" الليلة في تمام السابعة والنصف مساء.

تردد أون سبورت

القمر: نايل سات

التردد: H 10853

معدل تصحيح الخطأ 5/6

معامل الترميز 27500

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