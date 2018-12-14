مصدر: مدرب كلوب بروج السابق يقترب من تدريب الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - شريف عادل:

اقترب المدير الفني اليوغسلافي سيدو مير يانيفسكي مدرب كلوب بروج الأسبق من خلافة البرازيلي جورفان فييرا لقيادة الإسماعيلي في الفترة المقبلة.

وأفاد مصدر من داخل إدارة الإسماعيلي في تصريحات لمصراوي، الجمعة، أن صاحب الـ57 عامًا اقترب من قيادة الدراويش ليكون بديلاً لفييرا والذي رحل عقب الخسارة من الرجاء البيضاوي المغربي ببطولة كأس زايد.

وسبق للمدرب صاحب الجنسية البلجيكية والمقدونية تدريب كلوب بروج ليقود الفريق البلجيكي بالتتويج بلقب الكأس موسم (2006 -2007)بجانب الحصول على لقب الدوري اليوناني والكأس حين كان مدربًا مساعدًا في أولمبياكوس موسم (2005-2006).

وكان فييرا تولى تدريب الإسماعيلي في منتصف الموسم الحالي بدلاً من الجزائري خير الدين مضوي الذي رحل عقب سلسلة من النتائج السلبية.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز الأخير في مسابقة الدوري برصيد 13 نقطة جمعها من 13 مباراة في الدوري.