مباشر.. الأهلي 1 - 0 جيما الأثيوبي .. العارضة تحرم ناصر من التسجيل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة الأهلي وجيما الأثيوبي في المباراة التي تقام على ملعب برج العرب بالأسكندرية ضمن ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: شريف إكرامي - كريم نيدفيد - ساليف كوليبالي - محمد هاني - أيمن أشرف - حسام عاشور - عمرو السولية - محمد شريف - ناصر ماهر - أحمد حمودي - مروان محسن.

وكان الأهلي خسر المباراة النهائية للنسخة الماضية لدوري الأبطال أمام الترجي التونسي، ليسعى الفريق الأحمر خلال الموسم الجاري لاقتناص لقبه الغائب منذ عام 2013.

تفاصيل المباراة

وفي الدقيقة الثالثة من بداية المباراة كاد مروان محسن أن يسجل الهدف الأول للأهلي من كرة رأسية بعد عرضية من أحمد حمودي لكن تمر الكرة بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة السابعة من بداية المباراة أحرز ناصر ماهر هدف الأهلي من متابعة بعد تسديدة من كريم نيدفيد الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء ترتطم في القائم لترتد لناصر ماهر الذي يسجل هدف الأهلي الأول في المباراة والبطولة.

وحرمت العارضة ناصر ماهر من تسجيل الهدف الثاني له في المباراة في الدقيقة 25 بعد عرضية من أحمد حمودي لكن ناصر يفشل في استغلال الفرصة لتعزيز النتيجة.

وأهدر أحمد حمودي فرصة إدراك الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 35 بعد عرضية أرضية من ناصر ماهر لكن تمر تسديدة حمودي المتواجد داخل منطقة الجزاء أعلى المرمى.

وشهدت الدقيقة 38 تسجيل مروان محسن الهدف الثاني للأهلي بعد تمريرة رائعة من أحمد حمودي ليسدد مروان كرة قوية يفشل حارس الفريق الأثيوبي في إبعادها لتصبح النتيجة (2-0).