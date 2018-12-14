مصدر: شيكابالا يصل القاهرة قريبًا لحسم العروض المقدمة له

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشف مصدر مقرب من محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك المُعار إلى صفوف أبولون سميرني اليوناني، أن اللاعب سيصل إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة لحسم ملف العروض.

وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" أن اللاعب سيعود خلال الأيام المقبلة لحسم ملف العروض خاصة في ظل رغبته في الرحيل عن الدوري اليوناني خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان نادي الاتحاد السكندري قد أبدى رغبة في الحصول على خدمات شيكابالا، ويقود المفاوضات حلمي طولان المقرب من اللاعب.

وينتظر شيكابالا الحصول على موافقة مجلس إدارة نادي الزمالك الذي يملك عقده.

وتجدر الإشارة إلى أن شيكابالا انضم لصفوف الفريق اليوناني خلال الصيف الماضي.