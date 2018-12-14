شاهد.. مروان محسن يعزز تقدم للأهلي على جيما الإثيوبي

مروان محسن لاعب الأهلي كتب - محمد صبحي عزز الأهلي تقدمه على جيما الأثيوبي بالهدف الثاني في المباراة الجارية الأن على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار منافسات دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. جاء الهدف بأقدام اللاعب مروان محسن في الدقيقة 37 من الشوط الأول من استلام رائع للاعب في منطقة الـ 18 تحت ضغط من المدافع ثم استدار ووضع تسدية قوية لتسكن شباك الفريق الضيف ويفشل الحارس في التصدي لها.

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