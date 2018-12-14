شاهد.. مروان محسن يعزز تقدم للأهلي على جيما الإثيوبي

مروان محسن لاعب الأهليكتب - محمد صبحي
عزز الأهلي تقدمه على جيما الأثيوبي بالهدف الثاني في المباراة الجارية الأن على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار منافسات دورالـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.
جاء الهدف بأقدام اللاعب مروان محسن في الدقيقة
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