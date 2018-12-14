نقيب الصحفيين يصل الزمالك للمشاركة فى افتتاح صالة الجمباز

عبد المحسن سلامة كتب - مصطفى جويلي وصل عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين إلي مقر نادي الزمالك وذلك في زيارة للنادي وكذلك للمشاركة في افتتاح صالة الجمباز العالمية بالنادي. للمشاركة في افتتاح صالة الجمباز العالمية بالنادي. وكان في استقبال سلامة، المستشار مرتضي منصور رئيس النادي والمستشار أحمد جلال إبراهيم نائب الرئيس وعلاء مقلد وإسماعيل يوسف عضوا مجلس الإدارة.

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