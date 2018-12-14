وزير الرياضة يصل الزمالك لافتتاح صالة الجمباز العالمية

وزير الرياضة في الزمالك كتب - مصطفى جويلي وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى مقر نادي الزمالك لافتتاح صالة الجمباز العالمية والتي تعد من أكبر الصالات في الشرق الاوسط. من أكبر الصالات في الشرق الاوسط. وكان في استقباله المستشار مرتضي منصور رئيس مجلس إداره النادي واعضاء المجلس وعدد من أعضاء مجلس النواب ومن المقرر أن يقوم وزير الرياضة بجولة تفقدية للمنشئات قبل افتتاح الصالة.

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