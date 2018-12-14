وزير الرياضة يصل الزمالك لافتتاح صالة الجمباز العالمية

وزير الرياضة في الزمالككتب - مصطفى جويلي
وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى مقر نادي الزمالك لافتتاح صالة الجمباز العالمية والتي تعدمن أكبر الصالات في الشرق الاوسط.
وكان في استقباله المستشار مرتضي منصور
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