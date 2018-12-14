شاهد.. ناصر ماهر يتقدم للأهلي على جيما الأثيوبي بالهدف الأول

الأهلي وجيما الأثيوبي كتب - محمد صبحي تقدم الأهلي على جيما الأثيوبي بالهدف الأول في المباراة الجارية الأن على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار منافسات دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. جاء الهدف بأقدام اللاعب ناثر ماهر في الدقيقة 9 من الشوط الأول من تسديدة ثوية لـ كريم نيدفيد اصطدمت بالقائم الأيمن للحارس وارتدت ليضعها ناصر ملعنًا الهدف الأول للمارد الأحمر.

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