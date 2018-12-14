جوارديولا يعلن موقف أجويروودي بروين من المشاركة أمام إيفرتون

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على تعافي كل من سيرجيو أجويرو وكيفين دي بروين من الإصابة، واحتمالية مشاركتهما غدًا أمام إيفرتون.
وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل مباراة إيفرتون"سيرجيو أجويرو تمرن مع الفريق بشكل جيد في آخر يومينولم يشعر بألم، يمكن أن يكون ضمن التشكيلة التي ستواجه إيفرتون غدًا".
وأضاف "دي بروين أيضًا تمرن مع الفريق بلا مشاكل، ربما يشارك أمام إيفرتون غدًا".
وتابع "رغم الإصابات التي نعاني منها،
وعن عدم فوزه على إيفرتون في آخر مباراتين على ملعب الاتحاد، قال جوارديولا :"في المباراتين لعبنا بشكل جيد حقًّا، في المباراة الثانية لعبنا الشوط الثاني بمستوى مذهل واستطعنا تحقيق التعادل".
ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد ٤١ نقطة، بينما يحتل إيفرتون المركز السابع برصيد ٢٤ نقطة.
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