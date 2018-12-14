المنيا يفوز على ناصر الفكرية بهدف نظيف وديًا

صورة لفريق المنيا

المنيا : أشرف كمال

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا ، على فريق ناصر الفكرية ، وذلك في المباراة الودية ، والتي جمعت بينهما، اليوم الجمعة، وأقيمت المباراة على استاد جامعة المنيا.

وتأتي المباراة ضمن تحضيرات فريق المنيا للمباراة المقبلة

، أمام فريق تحرير أسوان ، في الجولة الأخيرة من الدور الأول من الممتاز ب، وحرص خالد القماش المدير الفني ، على اشراك عدد كبير من اللاعبين للاطمئانعلى حالتهم، حيث أحرز هدف المباراة الوحيد ، الظهير الأيمن للمنيا ، أيمن ناصر.

ومن المقرر ، أن يخوض فريق المنيا مباراة ودية أخرى في الواحدة ظهر غدا السبت أمام فريق ناصر ملوي ، على باستاد جامعة المنيا، ويعود بعدها الفريق لمواصلة التدريبات للمباراة الرسمية المرتقبة الخميس المقبل.