المنيا يفوز على ناصر الفكرية بهدف نظيف وديًا

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صورة لفريق المنياالمنيا : أشرف كمال
فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا ، على فريق ناصر الفكرية ، وذلك في المباراة الودية ، والتي جمعت بينهما، اليوم الجمعة، وأقيمت المباراة على استاد جامعة المنيا.
وتأتي المباراة ضمن تحضيرات فريق المنيا للمباراة المقبلة، أمام فريق تحرير أسوان ، في الجولة الأخيرة من الدور الأول من الممتاز ب، وحرص خالد القماش المدير الفني ، على اشراك عدد كبير من اللاعبين للاطمئان
ومن المقرر ، أن يخوض فريق المنيا مباراة ودية أخرى في الواحدة ظهر غدا السبت أمام فريق ناصر ملوي ، على باستاد جامعة المنيا، ويعود بعدها الفريق لمواصلة التدريبات للمباراة الرسمية المرتقبة الخميس المقبل.
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