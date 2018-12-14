كلوب يتحدث عن أهمية مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

كتب- محمد معتز صلاح الدين:

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي على أهمية المباراة أمام مانشستر يونايتد لما لها من أهمية تاريخية في الدوري المعروفة بـ"كلاسيكو إنجلترا"، مشيرًا إلى أنه كان حريصًا على مشاهدة تلك المباراة عندما كان يعيش في ألمانيا.

وقال كلوب: "إنها مباراة مهمة للغاية لكلا الفريقين، عندما كنت في ألمانيا، حاولت فعل كل ما أستطيع لمشاهدة المباراة بين الفريقين، في كثير من المباريات كانت قوية جدًا".

وأضاف " أن أكون جزءًا

من هذه المباراة هو أمر رائع للغاية، أشعر أننا كنا نستحق الفوز في بعض المباريات أمامهم".

وأشار "لست مهتمًا بنقاط مانشستر يونايتد، أنا على علم بالانتقادات التي يتعرضون لها، ولكن عندما تقوم بالاستعداد قبل المباراة".

وتابع" ستجد أن لديهم الكثير من الجودة والصفات والإمكانيات، لديهم دي خيا حارس رائع، راشفورد ولوكاكو ولينجارد أيضًا لا يصدقون".

وعن رأيه حول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد "إنه لاعب من طراز عالمي، هذا ما أستطيع أن أقوله، علينا الاستعداد لمواجهته بشكل جيد، هل أود تدريب بوغبا؟ أنت تعرف أفضل مني ماذا سيحدث إذا أجبت على ذلك السؤال، لذلك لا جواب! يمكنك أن تصنع قصة من ذلك".

وعن الإصابات في مركز الدفاع :"أعلم أني أملك لوفرين و فان دايك فقط في قلب الدفاع، و لكن سنرى إذا كنا سندخل للتعاقد مع لاعب في يناير المقبل".

يذكر أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري، برصيد ٤٢ نقطة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد ٢٦ نقطة.