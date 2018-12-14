بالصور.. إجراءات أمنية مشددة في محيط برج العرب

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال

شهد محيط ستاد برج العرب بالإسكندرية، إجراءات أمنية مشددة، قبل انطلاق مباراة الأهلي مع جيما الأثيوبي، بذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال

أفريقيا، كما يتواجد إقبالًا جماهيريًّا هزيل وقت قليل من بداية المباراة.

ويستهل فريق الأهلى مشواره الأفريقى أمام

نظيره جيما الأثيوبى، فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، تحت قيادة تحكيمية للتونسى صادق السالمى، والليبى عطية أمصاد، والتونسى أيمن إسماعيل.