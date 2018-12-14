بالصور.. إجراءات أمنية مشددة في محيط برج العرب

الأمن في الملاعب "أرشيفية"كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال
شهد محيط ستاد برج العرب بالإسكندرية، إجراءات أمنية مشددة، قبل انطلاق مباراة الأهلي مع جيما الأثيوبي، بذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطالأفريقيا، كما يتواجد إقبالًا جماهيريًّا هزيل وقت قليل من بداية المباراة.
ويستهل فريق الأهلى مشواره الأفريقى أمام
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