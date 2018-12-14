تشكيل الأهلي أمام جيما الأثيوبي .. مروان محسن في الهجوم

مروان محسن لاعب الأهلي كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال أعلن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل مباراة جيما أبا جيفر الإثيوبي التي ستقام اليوم الجمعة في إطار منافسات دور الـ32 من طولة دوري أبطال إفريقيا. اليوم الجمعة في إطار منافسات دور الـ32 من طولة دوري أبطال إفريقيا. وجاء تشكيل الأهلي كالأتي: حراسة المرمى: شريف إكرامي خط الدفاع: كريم نيدفيد، ساليف كوليبالي، أيمن أشرف ومحمد هاني خط الوسط: ناصر ماهر، أحمد حمودي، عمرو السولية، محمد شريف وحسام عاشور. خط الهجوم: مروان محسن.

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