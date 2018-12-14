رياضة | روما يكثف استعدادته لمواجهة جنوة الأحد المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روما يكثف استعدادته لمواجهة جنوة الأحد المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استأنف فريق روما الايطالي، بقيادة مديره الفني أوزيبيو دي فرانشيسكو، العمل من أجل المباراة القادمة ضد جنوة، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الايطالي.

وخطط الجهاز الفني للجاليروسي برنامج التدريب، فبعد مشاهدة بعض مقاطع الفيديو الفنية المتعلقة بالمباراة، بدأ التنشيط في صالة الألعاب الرياضية ومن ثم التمارين الرياضية والتكتيكات في هذا المجال.

وتواجد كلا من دانييلي دي روسي في صالة الالعاب الرياضية، بينما شارك إيدين دجيكو وستيفان شعراوي ولورينزو بيلجريني بالتدريبات الجماعية، أما لوكا بيليجريني فقد كان خارج التدريبات.