رياضة | عاجل.. صحيفة إنجليزية تفجر مفاجأة كبري لـ "محمد صلاح"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. صحيفة إنجليزية تفجر مفاجأة كبري لـ "محمد صلاح" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت صحيفة الصن الإنجليزية، عن توقعها بحصول الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي على جائزة أفضل لاعب فى إفريقيا 2018 بعد المستوى المميز مع الريدز.
ويخوض صلاح منافسة شرسة على لقب أفضل لاعب فى إفريقيا لعام 2018 والمقرر أن يعلنها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف على هامش الحفل السنوي للاتحاد يوم 8 يناير المقبل بالعاصمة السنغالية داكار.
وأكدت الصحيفة البريطانية إن محمد صلاح هو المرشح الأوفر حظاً للحصول على جائزة أفضل لاعب فى إفريقيا هذا العام بعد الموسم القوي الذي قدمه مع منتخب مصر وأيضاً قيادته لفريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا..
ويسيطر نجوم الدوري الإنجليزي على القائمة النهائية للمرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا والتى كشف الكاف والذي شهد تواجد 5 لاعبين من أندية البريميرليج وهم؛ صلاح ورياض محرز لاعب مانشستر سيتي وأيوبي لاعب أرسنال وأوباميانج نجم أرسنال وماني جناح ليفربول.
وكان محمد صلاح نجم ليفربول قد حصد جائزة أفضل لاعب في أفريقيا العام الماضي بعد المستوى المميز له مع منتخب مصر.
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