رياضة | الاهلي مباشر لايف .. مشاهدة مباراة الاهلي وجيما الاثيوبي بث مباشر اليوم .. يلا شوت يوتيوب ماتش الاهلي مباشر ON Sport

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الاهلي مباشر لايف .. مشاهدة مباراة الاهلي وجيما الاثيوبي بث مباشر اليوم .. يلا شوت يوتيوب ماتش الاهلي مباشر ON Sport يلتقى فريق الأهلى مع جيما ابا جيفار الإثيوبى اليوم الجمعة، بمنافسات ذهاب دور الـ 32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، بينما تقام مباراة العودة بين الفريقين بإثيوبيا في 21 أو 22 أو 23 من الشهر نفسه. نرصد أهم المعلومات عن فريق جيما الأثيوبى قبل مواجهة الأهلى فى دورى الأبطال: - ينتمى لمدينة جيما الإثيوبية - الزى الرسمى للفريق هو الأحمر بخطين أبيض - يشارك لأول مرة فى دورى أبطال أفريقيا عقب صعوده لدور الـ 32 - فاز بالدورى الأثيوبى الموسم الماضى للمرة الأولى فى تاريخه - توج بالدورى الأثيوبى بفارق الأهداف عن سانت جورج حيث تعادلا برصيد 55 نقطة - أشهر نجومه افولابى لاعب الإسماعيلى ومامادو سيدى بيه - بدأ مشواره فى أفريقيا بمواجهة أساس تليكوم الجيبوتى وفاز عليه 3/1 و تعادلا فى الإياب 2/2 يلتقى فريق الأهلى مع جيما ابا جيفار الإثيوبى اليوم الجمعة، بمنافسات ذهاب دور الـ 32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، بينما تقام مباراة العودة بين الفريقين بإثيوبيا في 21 أو 22 أو 23 من الشهر نفسه.

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