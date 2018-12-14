شكرا لقرائتكم خبر عن حمودي أساسي ووليد سليمان احتياطي.. تعرف على تشكيل الأهلي لمواجهة جيما الإثيوبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للأهلي، التشكيل الذي سيواجه به فريق جيما أبا الإثيوبي، في مستهل مشوار المارد الأحمر ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الأهلي مواجهته الأفريقية الأولى في دوري الأبطال 2018-2019 في السادسة مساءً على استاد برج العرب، في محاولة جديدة للفوز باللقب التاسع في تاريخه.

ويتواجد خلف المهاجم مروان محسن الثلاثي محمد شريف وناصر ماهر وأحمد حمودي، بينما يجلس وليد سليمان بين خمسة لاعبين فقط على مقاعد البدلاء.

في حراسة المرمى: شريف إكرامي.

الدفاع: كريم نيدفيد وساليف كوليبالي ومحمد هاني وأيمن أشرف.

الوسط: حسام عاشور وعمرو السولية.

وسط الهجوم: محمد شريف وناصر ماهر وأحمد حمودي.

وفي الهجوم: مروان محسن.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: على لطفي، هشام محمد، ميدو جابر، إسلام محارب، وليد سليمان.