مصر تحصد المركز الثالث فى بطولة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية بشرم الشيخ

حصد منتخب مصر المركز الثالث فى بطولة الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية المقامة فى شرم الشيخ، بعد أن فاز على المنتخب المغربى بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم الجمعة، لتحديد المركزين الثالث والرابع.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى، وسجل محمد عبد النبى هدف مصر الأول فى الدقيقة الرابعة من زمن الشوط الثانى، قبل أن يدرك سامى يزل هدف التعادل فى الدقيقة السابعة، وبعدها تقدم المنتخب المصرى بهدف آخر فى الدقيقة التاسعة بقدم اللاعب مصطفى صاصا، لينتهى الشوط بتقدم الفراعنة بهدفين مقابل هدف.

بعد ٥ ثوانى فقط من انطلاق الشوط الثالث، عزز صاصا تقدم الفراعنة بالهدف الثالث والثانى له فى اللقاء، وتعرض ميلود النخلى لاعب المغرب للطرد خلال أحداث الشوط، وقلص نسيم الحداوى الفارق بهدف سجله قبل نهاية المباراة بـ20 ثانية.

وتقام بطولة أمم افريقيا للكرة الشاطئية في مدينة شرم الشيخ، بتنظيم مشترك بين الاتحاد المصري لكرة القدم، وشركة بريزنتيشن سبورتس الحاصلة على حقوقها من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”.

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