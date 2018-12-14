شكرا لقرائتكم تشكيل الأهلي ضد جيما الإثيوبي.. مروان يقود الهجوم.. وسليمان علي الدكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن محمد يوسف المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي يواجه جيما الأثيوبي في تمام السادسة مساء على ملعب برج العرب والتي تأتي ضمن مباريات ذهاب دور ال٣٢ لبطولة دورى ابطال افريقيا. وجاء التشكيل كالتالي : حراسة المرمي: شريف اكرامي خط الدفاع: كريم نيدفيد وساليف كوليبالي ومحمد هاني وايمن اشرف خط الوسط: حسام عاشور وعمرو السولية محمد شريف واحمد حمودي خط الهجوم : ناصر ماهر ومروان محسن ويجلس علي الدكه ميدو حابر وعلي لطفي ووليد سليمان واسلام محارب وهشام محمد

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