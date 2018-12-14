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شكرا لقرائتكم الأهلي يهزم الزمالك بثنائية في عقر داره بقمة الناشئين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تغلب الأهلى مواليد 2001 على الزمالك، بثنائية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم الجمعة، على ملعب النادى الأبيض فى قلعة ميت عقبة، وسجل ثنائية الفريق الأحمر كلا من محمد المغربي وطه محمود وذلك ضمن منافسات بطولة الجمهورية.
يذكر أن المباراة التى جمعت بين الأهلى والزمالك ضمن الجولة الـ17 والأخيرة من الدور الأول من منافسات بطولة الجمهورية والتى نجح فيها الفريق الأحمر فى الفوز بثنائية بملعب النادى الأبيض.
الأهلى
ناشئى الأهلى
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