شكرا لقرائتكم عقوبة يويفا تنتطر ميلان بسبب قواعد اللعب المالى النظيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لتوقيع عقوبة على نادي ميلان الإيطالي، بسبب عدم الالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف.

وأعلن يويفا اليوم عبر موقعه الرسمي أنه تم الحجز على أرباح ميلان من المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي هذا العام والتى ودعها من مرحلة المجموعات.

وبلغت أرباح ميلان 12 مليون يورو من المشاركة في البطولة، لكنه لن يتمكن من الحصول عليها إلا بعد توفيق لأوضاعه مع الاتحاد الأوروبي.

وكان ميلان تم حظره من بطولة الدوري الأوروبي هذا العام بسبب مخالفة قواعد اللعب المالي النظيف حتى 2017، لكنه نجح في العودة للمشاركة من خلال التقدم باستئناف للمحكمة الدولية للتحكيم الرياضي، وهدد يويفا بفرض عقوبة الحظر من المشاركة الأوروبية لمدة موسم يمكن أن يتم تفعيلها إما في موسم 2023 أو 2024، إذا فشل ميلان في الالتزام بحلول 30 يونيو 2021.

كما سيتم فرض عقوبة أخرى على النادى بتقليص عدد لاعبيه إلى 21 لاعباً في مشاركتيه الأوروبيتين المقبلتين إذا تأهل لأي بطولة أوروبية في موسمي 2020 و2021.