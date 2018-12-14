بينيتيز مدرب الشهر فى البريميرليج

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جدة - عمرو شويل حصد الإسبانى رافا بينيتز المدير الفنى لنيوكاسل يونايتد على جائزة أفضل مدرب فى الدورى الإنجليزى "البريميرليج" عن شهر نوفمبر الماضى. وتفوق بينيتز على عدد من المدربين فى مقدمتهم الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لليفربول، والإسبانى بيب جورديولا مدرب مانشستر سيتى. وقاد بينيتيز نيوكاسل لتحقيق الانتصار فى الثلاث مباريات التى خاضها الفريق أمام كل من واتفورد، بورنموث، وبيرنلى. ويحتل نيوكاسل المركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة، وسيواجه غدا السبت هدرسفيلد تاون فى الجولة الـ17 من المسابقة.

بينيتيز والجائزة بينيتيز رافا بينيتيز

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