شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. عبد الظاهر السقا ينضم لكتيبة محللي أون سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم عبد الظاهر السقا كابتن منتخب مصر الأسبق لكتيبة محللي قناة أون سبورت، حيث وقع علي عقود التحليل للقناة في حضور أسامة الشيخ رئيس قناة أون سبورت. عبد الظاهر السقا ينضم لكتيبة محللي أون سبورت ومن المقرر أن يظهر عبد الظاهر السقا علي شاشة أون سبورت في الاستوديو المقرر له فى السابعة والنصف من مساء اليوم لعرض حفل هيئة الإذاعة البريطانية لتوزيع جوائز الأفضل هذا العام والذي يتنافس فيه الدولي المصري محمد صلاح هداف ليفربول الانجليزي علي جائزة أفضل لاعب.

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