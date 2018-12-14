شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. توزيع الجوائز على الفائزين فى ختام فعاليات ماراثون الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت فعاليات ماراثون الإسكندرية الرياضى الذى نفذته وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع كيانات ومجموعات الشباب الجرى المختلفة، اليوم الجمعة، بمشاركة مجموعة كبيرة من اللاعبين المحترفين وآلاف من شباب وفتيات جميع المحافظات وعدد من الجاليات الأجنبية المقيمة بالإسكندرية.

وشارك فى مراسم توزيع الجوائز على الفائزين بالماراثون الذى أقيم باستاد الإسكندرية كل من الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، والدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية نائبا عن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وعدد من قيادات الوزارة منهم اللواء إسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والدكتور احمد جمعه معاون وزير الشباب والرياضة، والدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.

وعبر الشباب المشاركون فى الماراثون عن سعادتهم بالمستوى المتميز الذى ظهرت عليه فعاليات الماراثون من حيث التنظيم وخط السير، والتأمين على كورنيش الإسكندرية من قبل وزارة الداخلية، مؤكدين عزمهم مواصلة ممارسة رياضة الركض بشكل منتظم خلال الفترة المقبلة والمشاركة فى المبادرات التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية.

يذكر أن الماراثون قد انطلق فى السادسة من صباح اليوم حيث انطلق من ستاد الإسكندرية مرورا بكورنيش الإسكندرية ذهابا وإيابا والعودة مرة أخرى إلى بوابات الاستاد، وينقسم السباق إلى ماراثون كامل لمسافة 42 كيلو مترا، ونصف ماراثون بمسافة 21 كيلو متر، وسباق 10 كيلو مترات لذوى الاحتياجات الخاصة، وسباق لمسافة 3 كيلو مترات للأسر والعائلات.







