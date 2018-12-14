- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. اقبال ضعيف من جماهير الأهلي في حضور مواجهة جيما بدوري الابطال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
شهدت مدرجات ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، حضور جماهيري ضعيف وذلك قبل ساعة من مباراة الأهلي أمام جيما أبا جيفار الأثيوبي.
وعلى الرغم من حصول الأهلي على موافقة الجهات الأمنية بحضور 30 ألف مشجع لحضور اللقاء إلا أن عدد الجماهير المتواجدة في المدرجات لا يتخطى 1500 فرد.
ويواجه الأهلي نظيره جيما الأثيوبي في تمام السادسة مساء اليوم الجمعة في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. اقبال ضعيف من جماهير الأهلي في حضور مواجهة جيما بدوري الابطال على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .