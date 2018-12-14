شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. اقبال ضعيف من جماهير الأهلي في حضور مواجهة جيما بدوري الابطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهدت مدرجات ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، حضور جماهيري ضعيف وذلك قبل ساعة من مباراة الأهلي أمام جيما أبا جيفار الأثيوبي.

وعلى الرغم من حصول الأهلي على موافقة الجهات الأمنية بحضور 30 ألف مشجع لحضور اللقاء إلا أن عدد الجماهير المتواجدة في المدرجات لا يتخطى 1500 فرد.

ويواجه الأهلي نظيره جيما الأثيوبي في تمام السادسة مساء اليوم الجمعة في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.