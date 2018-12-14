شكرا لقرائتكم خبر عن 23 ديسمبر موعداً للقاء العودة بين الزمالك والقطن التشادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أخطر مسئولو نادي القطن التشادي، إدارة نادي الزمالك بتحديد يوم الأحد الموافق 23 ديسمبر موعدا للقاء الإياب لدور الـ32 للبطولة الكونفدرالية الإفريقية بين الفريقين والتى سيسبق فيها أيمن حافظ المنسق العام بالزمالك البعثة لترتيب كافة إجراءات استقبالهم.

ويلتقي الزمالك مع بطل تشاد في السابعة مساء غدا السبت على ملعب بتروسبورت في لقاء الذهاب على أن يقام لقاء العودة في الموعد الذي حدده المنافس ويقوم الجهاز الإداري للفريق الأبيض بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بسفر بعثة القلعة البيضاء إلى تشاد خلال الفترة المقبلة .