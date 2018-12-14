شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يقود هجوم الأهلى أمام جيما فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد يوسف المدير الفنى للأهلى تشكيل فريقه الذى يواجه جيما الإثيوبى في تمام السادسة مساء على ملعب برج العرب، والتي تأتي ضمن مباريات ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا. وجاء التشكيل كالتالي : حراسة المرمي: شريف إكرامي خط الدفاع: كريم نيدفيد وساليف كوليبالي ومحمد هاني وايمن اشرف خط الوسط: حسام عاشور وعمرو السولية محمد شريف واحمد حمودي خط الهجوم : ناصر ماهر ومروان محسن ويجلس علي الدكه ميدو حابر وعلي لطفي ووليد سليمان واسلام محارب وهشام محمد

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