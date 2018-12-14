شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلى يهزم الزمالك بثنائية نظيفة فى ميت عقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغلب الأهلى مواليد 2001 على الزمالك، بثنائية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين، اليوم الجمعة، على ملعب النادى الأبيض فى ميت عقبة، وسجل ثنائية الفريق الأحمر كل من محمد المغربى وطه محمود وذلك ضمن منافسات بطولة الجمهورية.

يذكر أن المباراة التى جمعت بين الأهلى والزمالك ضمن الجولة الـ17 والأخيرة من الدور الأول من منافسات بطولة الجمهورية والتى نجح فيها الفريق الأحمر فى الفوز بثنائية بملعب النادى الأبيض.



الأهلي يحتفل بالفوز على الزمالك



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